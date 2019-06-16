الفلاح يحل ثامنًا في منافسات 5000 متر سباحة بالألعاب الأفريقية الشاطئية

حصد السباح الليبي حماد الفلاح، المركز الثامن في منافسات السباحة المفتوحة 5000 متر، ضمن منافسات دورة الألعاب الشاطئية الأفريقية الأولى “سال 2019” التي تحتضنها جمهورية الرأس الأخضر خلال الفترة الحالية.

ونجح الفلاح في حصد المركز الثامن في السباق الذي شارك به 18 سباحًا ممثلين عن 12 دولة أفريقية، ورغم تعرض الفلاح لشد عضلي إلا أنه تحامل على نفسه وواصل السباق ليحتل المرتبة الثامنة.

وحقق الفلاح زمن ساعة و16 دقيقة، ليحل ثامنًا في السابق الذي شهد انسحاب ثلاثة سباحين دوليين.

وأعربت اللجنة الأولمبية الليبية عبر صفحتها على “فيسبوك” عن رضائها عن مستوى الفلاح قائلة: “بالنظر إلى قصر فترة الاستعداد والتغير في تيارات المحيط التي تختلف عن البحر، فإن مشاركة حماد تعد إيجابية وناجحة بكل المقاييس” .

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