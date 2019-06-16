حرمان أبطال البارالمبية من المشاركة ببطولة تونس الدولية

قررت اللجنة البارالمبية الليبية، حرمان الرياضيين الأبطال من المشاركة في بطولة تونس الدولية، بدون أسباب معلنة، وذلك بعد أن تم تسجيلهم في البطولة.

وشارك هؤلاء الأبطال، هذا العام في ملتقى دبي الدولي، وتحصلوا على أرقام مؤهلة لبطولة العالم والألعاب البارالمبية في طوكيو عام 2020.

وتربعت ليبيا على عرش البلدان المغاربية، في الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية “أبوظبي 2019″، بعدما حقق اللاعبون الليبيون، إنجازا غير مسبوق، بحصد 60 قلادة ملونة، تتضمن 24 ذهبية و 21 فضية و15 برونزية.

وتعتبر حصيلة القلائد التي حصدتها ليبيا بالبطولة، هي الأكبر في تاريخ الأولمبياد الخاص الليبي خلال مشاركاته في الألعاب الصيفية العالمية منذ تأسيسه، وهو ما يؤكد نجاح هذه المشاركة في تحقيق إنجازات تاريخية يجب أن يتم البناء عليها لتحقيق المزيد من النجاحات ورفع اسم ليبيا عاليًا في المحافل الدولية والقارية.

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