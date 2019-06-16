منتخبنا الوطني لـ”الكايت بوردنج” يطير للرأس الأخضر للمشاركة بالألعاب الشاطئية

توجهت بعثة منتخبنا الوطني الليبي، لرياضة الكايت بوردنج إلى الرأس الأخضر، للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الشاطئية الأفريقية الأولى، حيث تقام سباقات هذه اللعبة ابتداء من بعد غد الثلاثاء.

وتقام دورة الألعاب الإفريقية الشاطئية المقامة في مدينة “سال” بدولة الرأس الأخضر ، في الفترة من ١٤ إلى ٢٤ يونيو الجاري.

وتشمل دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية، عدة ألعاب هي السباحة والتجديف والشراع وكرة السلة والكرة الطائرة والكاراتية والتنس وكرة القدم الحرة وألعاب قوى وكرة اليد.

وكانت الدفعة الأولى من البعثة قد وصلت إلى مدينة “سال” يوم الثلاثاء الماضي وضمت كل من: السباح حماد الفلاح الذي سينافس في السباحة المفتوحة 5 كلم، ورياضي التجديف عبد السلام محمد عبد السلام، صحبة مدربه زاهر فنص، بالإضافة إلى رياضي كرة القدم الاستعراضية عبد المعز بريبش.

ولحق اليوم الأحد، بالبعثة رياضيو الكايت بوردنج فايز الوليد ورياض القطوسة وياسر بووذن ومدربهم جلال الوليد، حيث تبدأ منافسات الكايت بوردنج يوم 19 يونيو.

ويرأس الوفد الليبي هلال دبنون، وإداري البعثة عمر سميّع مندوبا عن الهيئة العامة للشباب والرياضة، التي تكفلت بمصروفات هذه المشاركة ويرافق البعثة طبياً الدكتور عصام الدناع.

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