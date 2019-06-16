فرسان المتوسط خارج أفضل 10 منتخبات عربية في تصنيف “الفيفا”

شهد التصنيف الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن ترتيب منتخبات العالم في شهر يونيو الجاري، خروج المنتخب الوطني الاول لكرة القدم من تصنيف أفضل 10 منتخبات عربية .

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، قد أعلن أمس الجمعة ، عن تصنيف منتخبات العالم عن شهر يونيو 2019 ، والذي شهد تواجد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في المرتبة 105عالميا والـ 24 على مستوى قارة أفريقيا والـ 14 في ترتيب المنتخبات العربية.

وحافظ المنتخب التونسي على صدارة المنتخبات العربية وتواجد في المركز الـ25 عالميًا بـ 1491 نقطة متقدمًا ثلاثة مراكز، وجاء في وصافة المنتخبات الأفريقية خلف المنتخب السنغالي.

وتراجع منتخب المغرب ثاني عرب أفريقيا مركزين ليتواجد في المرتبة الـ 47، بـ 1429 وهو ما جعله في المرتبة الرابعة على الترتيب الأفريقي.

واحتل المنتخب القطري المركز الخامس آسيوياً والـ55 عاليماً والثالث عربياً برصيد نقاط وصل إلى 1396 نقطة.

كما تراجع المنتخب المصري مركز وحيد ليتواجد في الـ 58 عالميًا والثامن أفريقيا والرابع عربيا

وتواجد المنتخب الإماراتي خلف القطري على الصعيد الآسيوي وبالتحديد في المركز الـ67 عالمياً والخامس عربيا.

أما منتخب الجزائر فقد تقدم مركزين ليصل إلى المرتبة 68 عالمياً والسادس عربيا.

بينما حل الأخصر السعودي خلفه في الترتيب 69 عالمياً متقدمًا ثلاثة مراكز واحتل المركز السابع عربياً.

كما شهد التصنيف تراجع المنتخب العراقي مركزا ليتواجد في الـ77 عالمياً والثامن عربياً

وتراجع المنتخب السوري مركزين ليصل إلى الـ 85 عالمياً والتاسع عربياً.

في حين احتل المنتخب العماني المركز الـ 86 عالمياً خلف المنتخب السوري، ليحتل المركز العاشر عربيًا.

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