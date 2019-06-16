“الكزة” يحدد الأندية الليبية المشاركة في البطولات الأفريقية والعربية الموسم المقبل

حسم يونس الكزة، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الليبي لكرة القدم، مصير الأندية الليبية المشاركة في البطولات الأفريقية والمتمثلة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية الافريقية ، بالإضافة إلى البطولة العربية وذلك في حال إلغاء الموسم الكروي الحالي 2018/ 2019.

أما عن البطولة العربية، فشدد الكزة على أنه تم مخاطبة الاتحاد العربي لكرة القدم لتحديد كيفية تصنيف الأندية المختارة، منوهًا إلى أنه إلى الآن تم تحديد مشاركة فريق واحد من ليبيا للمشاركة في البطولة ، وهناك محالاوت جادة لزيادة العدد.

الجدير بالذكر أن الاتحاد العربي كان قد كشف عبر موقعه الرسمي على شبكة الانترنت أنه تم اختيار النادي الأهلي طرابلس للمشاركة في البطولة الموسم المقبل، كما أكدت مصادر خاصة لـ”ريميسا” كانت قد كشفت في وقت سابق أن الاتحاد العربي قد خاطب مسئولي الأهلي طرابلس للمشاركة في البطولة العربية للموسم المقبل والتي سيطلق عليها بطولة الملك محمد السادس ملك المغرب.

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