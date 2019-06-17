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منتخب الكرة الحديدية يشارك في بطولة جربة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يدخل المنتخب الليبي للكرة الحديدية في تجمع داخلي بمدينة رقدالين يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع وذلك استعداداً للمشاركة في دورة جربة الدولية بتونس والتي ستقام خلال الفترة من الـ21 إلى الـ24 من يونيو الجاري.

وكان المدرب “بشير برول” ومساعده “وليد كرناف” قد اختارا 7 لاعبين لتمثيل المنتخب الوطني بهذه الدورة الدولية.

وضمت القائمة كلاً من اللاعبين رمضان بن عيسى وعبد القدوس بوشي وحاتم جعيدان وحسام ناجي ومهاب كريش وعزالدين حمودة.

ويسعى منتخب الكرة الحديدية لتحقيق نتائج إيجابية في بطولة جربة في محاولة لنشر هذه الرياضة  بصورة كبيرة على مستوى ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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