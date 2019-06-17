منتخب الكرة الحديدية يشارك في بطولة جربة

يدخل المنتخب الليبي للكرة الحديدية في تجمع داخلي بمدينة رقدالين يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع وذلك استعداداً للمشاركة في دورة جربة الدولية بتونس والتي ستقام خلال الفترة من الـ21 إلى الـ24 من يونيو الجاري.

وكان المدرب “بشير برول” ومساعده “وليد كرناف” قد اختارا 7 لاعبين لتمثيل المنتخب الوطني بهذه الدورة الدولية.

وضمت القائمة كلاً من اللاعبين رمضان بن عيسى وعبد القدوس بوشي وحاتم جعيدان وحسام ناجي ومهاب كريش وعزالدين حمودة.

ويسعى منتخب الكرة الحديدية لتحقيق نتائج إيجابية في بطولة جربة في محاولة لنشر هذه الرياضة بصورة كبيرة على مستوى ليبيا.

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