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سفاح السجائر وتحدي الأبطال

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عين سفاح السجائر ماورتسيو ساري  لقيادة يوفنتوس لمواسم ثلاثة مقبلة بعد عام من الشقاء عاشه في تشلسي.

 وعلى الرغم من كون الموسم كان ناجحا بحلول تشلسي ثالث الدوري الإنجليزي وتتويجه بلقب الدوري الأوروبي لكنه عانى مرارة عدم سيطرته على غرفة خلع الملابس واستهتار بعض نجوم الفريق على قراراته التي تأكد في نهاية المطاف أنها لمصلحة الفريق.

و سيكون ساري في تجربة اليوفي في تحد كبير فلن يرضى مشجعو البيانكونيري بموسم جديد لا ينتهي بالاحتفال بلقب ذات الأذنين الغائبة عنهم منذ عام 1996.

 وقد بدأ مؤخرا سؤال يغزو مواقع التواصل الاجتماعي فور تعيين ساري في هذا المنصب، فهل يملك مدرب نابولي السابق القدرة على التتويج بلقبها وإقناعها بزيارة تورينو الصيف المقبل؟ لعل الأيام كفيلة بالإجابة على هذا السؤال لتكون نتائج فريقه في الموسم القادم حاسمة للجدل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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