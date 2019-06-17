سفاح السجائر وتحدي الأبطال

عين سفاح السجائر ماورتسيو ساري لقيادة يوفنتوس لمواسم ثلاثة مقبلة بعد عام من الشقاء عاشه في تشلسي.

وعلى الرغم من كون الموسم كان ناجحا بحلول تشلسي ثالث الدوري الإنجليزي وتتويجه بلقب الدوري الأوروبي لكنه عانى مرارة عدم سيطرته على غرفة خلع الملابس واستهتار بعض نجوم الفريق على قراراته التي تأكد في نهاية المطاف أنها لمصلحة الفريق.

و سيكون ساري في تجربة اليوفي في تحد كبير فلن يرضى مشجعو البيانكونيري بموسم جديد لا ينتهي بالاحتفال بلقب ذات الأذنين الغائبة عنهم منذ عام 1996.

وقد بدأ مؤخرا سؤال يغزو مواقع التواصل الاجتماعي فور تعيين ساري في هذا المنصب، فهل يملك مدرب نابولي السابق القدرة على التتويج بلقبها وإقناعها بزيارة تورينو الصيف المقبل؟ لعل الأيام كفيلة بالإجابة على هذا السؤال لتكون نتائج فريقه في الموسم القادم حاسمة للجدل.

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