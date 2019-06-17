تشيلي تواجه اليابان في ختام الجولة الأولى

يفتتح حامل لقب النسختين الأخيرتين ببطولة كوبا أميركا منتخب تشيلي مبارياته ببطولة كوبا أميركا بمواجهة منتخب اليابان على أرضية ملعب المورومبي الذي شهد مباراة الافتتاح.

وسيحاول منتخب تشيلي تحقيق النقاط الثلاث حتى يكون في وضع مثالي يسمح له بمنافسة الأوروغواي على صدارة المجموعة الثالثة بعد فوز منتخبها على الإكوادور بـ4-0

بينما تشارك اليابان في البطولة كضيف شرف بدعوة من قبل اللجنة المنظمة التي اختارتها بجانب قطر للتواجد في الحدث اللاتيني.

وتدخل تشيلي المواجهة مدججة بنجومها بوجود كافة لاعبيها على رأسهم أرتورو فيدال وألكسس سانشيز وتسعى جاهدة للحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

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