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سواريز: يجب علينا نسيان مباراة الإكوادور

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال النجم الأوروغوياني لويس سواريز إن فوز منتخب بلاده على الإكوادور بـ4-0 لا يعني بأن المنافس كان سهلا بل عكس ذلك تماما.

وأضاف صاحب الهدف الثالث إن المواجهة كانت صعبة والمنافس كان متماسكا رغم تلقيه الأهداف وطرد أحد لاعبيه في منتصف الشوط الأول.

وشدد سواريز على زملائه بضرورة نسيان المباراة والتركيز في المواجهتين المقبلتين حيث سيلتقي متصدر المجموعة الثالثة منتخبي اليابان وتشيلي وسيكون التحدي أكبر لاقتلاع النقاط الثلاث.

وجاءت أهداف منتخب الأوروغواي في اللقاء الذي احتضنه ملعب جوفيرنادور بواسطة نيكولاس لوديرو واديسون كافاني ولويس سواريز وأرتورو مينا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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