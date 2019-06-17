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الفلاح يحل ثامناً في السباحة المفتوحة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن السباح حماد الفلاح من الحصول على المركز الثامن ضمن منافسات السباحة المفتوحة لمسافة خمسة كيلومترات ضمن دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية المقامة بدولة الرأس الأخضر.

واستطاع الفلاح تحقيق زمن قدره ساعة وست عشرة دقيقة رغم الشد العضلي الذي تعرض له ليتمكن من إنهاء السباق الذي سجل انسحاب ثلاثة سباحين دوليين حيث شهد السباق مشاركة ثمانية عشر سباحا من اثنتي عشرة دولة أفريقية.

وكان السباح الليبي قد بدأ فترة إعداد قصيرة قبل السفر إلى الرأس الأخضر لخوض دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية والتي تعتبر مشاركة ناجحة للسباحة الليبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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