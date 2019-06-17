السبّاح الليبي حماد الفلاح يحل ثامناً في دورة الألعاب الشاطئية بالرأس الأخضر

الرأس الأخضر 17 يونيو 2019 (وال)- أحتل السبّاح الليبي حماد الفلاح المرتبة الثامنة في منافسات سباق المسافات الطويلة، في منافسات دورة الألعاب الشاطئية الأولى “سال” 2019م، التي تستضيفها جمهورية الرأس الأخضر.

هذا وقد شارك الفلاح ممثل ليبيا الوحيد في السباحة أمس الأحد، من بين 18 سباحًا، يمثلون 12 دولة أفريقية، في حين حقق حماد في زمن ساعة و 16 دقيقة،الترتيب الثامن أفريقيًا، في سباق شهد فيه خروج وانسحاب ثلاثة سباحين من دول مختلفة.

وعلى الرغم من تعرض اللاعب في السباق لشد عضلي؛ بسبب الاستعداد المتأخر للاعب، إلا أن اللجنة الأولمبية الليبية أثنت على مشاركة ممثل ليبيا في المنافسات الأفريقية، مُعربة عن رضاها، واصفة مشاركة الفلاح بالإيجابية والناجحة والمرضية. (وال- الرأس الأخضر) س أ/ ر ت

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