التحدي والجهاد يستعدان لأندية أفريقيا للكرة المصغرة

يواصل فريق التحدي مصراتة تحضيراته للمشاركة في بطولة الأندية الإفريقية الأبطال والتي تقام بنظام التجمع الذي سيقام في تونس.

ويسعى بطل ليبيا لإنهاء استعداداته بالشكل المطلوب حيث خاض مباراة ودية أمام نجوم زليتن على ملعب المونديال بمدينة زليتن حيث انتهت بفوز التحدي بخمسة أهداف مقابل هدفين، ولا يزال فريق الجهاد يجري تدريباته لتمثيل ليبيا في البطولة الأفريقية والتي ستقام بمدينة الجم التونسية خلال الفترة من العشرين إلى الثالث والعشرين من الشهر الجاري .

وستشارك في البطولة ثمانية فرق من ليبيا وتونس المستضيفة والجزائر إضافة إلى جنوب أفريقيا وغانا وجيبوتي.

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