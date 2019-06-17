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التحدي والجهاد يستعدان لأندية أفريقيا للكرة المصغرة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل فريق التحدي مصراتة تحضيراته للمشاركة في بطولة الأندية الإفريقية الأبطال والتي تقام بنظام التجمع الذي سيقام في تونس.

ويسعى بطل ليبيا لإنهاء استعداداته بالشكل المطلوب حيث خاض مباراة ودية أمام نجوم زليتن على ملعب المونديال بمدينة زليتن حيث انتهت بفوز التحدي بخمسة أهداف مقابل هدفين، ولا يزال فريق الجهاد يجري تدريباته لتمثيل ليبيا في البطولة الأفريقية والتي ستقام بمدينة الجم التونسية خلال الفترة من العشرين إلى الثالث والعشرين من الشهر الجاري .

وستشارك في البطولة ثمانية فرق من ليبيا وتونس المستضيفة والجزائر إضافة إلى جنوب أفريقيا وغانا وجيبوتي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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