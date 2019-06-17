رئيس هيئة الشباب والرياضة المؤقتة يعقد اجتماعًا برابطة أندية بنغازي الكبرى

بنغازي 17 يونيو 2019 (وال)- عقد رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة في الحكومة المؤقتة سالم أبوزريدة اليوم الإثنين، اجتماعًا برابطة أندية بنغازي الكبرى.

هذا وناقش سالم أبوزريدة خلال اجتماع عقده بمقر الهيئة في بنغازي، بحضور مدير عام الهيئة عبد المجيد سلطان، جملة من المواضيع الهامة التي تخص النشاط الرياضي، إلى جانب بحث تذليل كافة الصعاب أمام تواصل واستمرار مختلف المسابقات المحلية.

ومن بين المواضيع التي تم مناقشتها إيجاد مقر مناسب للاتحاد الفرعي لكرة القدم ببنغازي، يليق بحجم نشاطه واستعادة مكاتبه ومقاره السابقة، بمقر الاتحادات الرياضة بالمدينة الرياضية، ومناقشة الملف المتعلق بشركة المنشآت والمرافق الرياضية.

واستمع سالم أبوزريدة، لوجهات نظر وفد رابطة أندية بنغازي الكبرى، متعهدًا في الوقت ذاته بتنفيذ أهم المقترحات، وتقريب وجهات النظر الإيجابية التي طرحت خلال الاجتماع، وسط أجواء سادتها روح الحرص على مصلحة الرياضة والنشاط الرياضي. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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