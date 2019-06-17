اخبار الرياضة

اتحاد الكيك بوكسينغ ينافش الصعوبات

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد المكتب التنفيذي لاتحاد الكيك بوكسينغ اجتماعا بالعاصمة طرابلس وذلك لمناقشة الصعوبات التي تواجه البرنامج العام والمشاركة في البطولات المقبلة .

وناقش المكتب التنفيذي خلال اجتماعه سبل حل الصعوبات المالية، والمشاركة الخارجية في بطولة النخبة العالمية للكبار بتايلاند والتي ستنطلق في التاسع عشر

من يوليو المقبل، كما تمت مناقشة المشاركة في بطولة البوسنة للكبار والتي ستقام في أكتوبر القادم.

وسيقيم اتحاد اللعبة تصفية للاعبين لفئة الناشئين بمدرسة سوق الجمعة في نهاية الشهر الجاري وذلك من أجل اختيار عناصر المنتخب الوطني للمواي تاي المشارك في بطولة العام بأنطاليا في سبتمبر القادم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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