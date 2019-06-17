اتحاد الكيك بوكسينغ ينافش الصعوبات

عقد المكتب التنفيذي لاتحاد الكيك بوكسينغ اجتماعا بالعاصمة طرابلس وذلك لمناقشة الصعوبات التي تواجه البرنامج العام والمشاركة في البطولات المقبلة .

وناقش المكتب التنفيذي خلال اجتماعه سبل حل الصعوبات المالية، والمشاركة الخارجية في بطولة النخبة العالمية للكبار بتايلاند والتي ستنطلق في التاسع عشر

من يوليو المقبل، كما تمت مناقشة المشاركة في بطولة البوسنة للكبار والتي ستقام في أكتوبر القادم.

وسيقيم اتحاد اللعبة تصفية للاعبين لفئة الناشئين بمدرسة سوق الجمعة في نهاية الشهر الجاري وذلك من أجل اختيار عناصر المنتخب الوطني للمواي تاي المشارك في بطولة العام بأنطاليا في سبتمبر القادم.

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