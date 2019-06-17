إيطاليا تتجاوز إسبانيا في يورو تحت 21

حققت إيطاليا فوزا مهما على إسبانيا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من كأس أمم أوروبا تحت واحد وعشرين عاما والتي تستضيفها إيطاليا وسان مارينو.

وافتتحت إسبانيا التسجيل في الدقيقة التاسعة عبر لاعب ريال مدريد داني سيبايوس بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، وعدلت إيطاليا النتيجة في الدقيقة السادسة والثلاثين عن طريق فيديريكو كييزا ، ليعود اللاعب ذاته في الدقيقة الرابعة والستين، لينهي لورينزو بيلغريني ثلاثية الأتزوري من علامة الجزاء في الدقيقة الثانية والثمانين .

وفي مباراة أخرى تغلبت بولندا على بلجيكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لتتصدر إيطاليا ترتيب المجموعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن بولندا .

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