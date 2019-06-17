اخبار الرياضة

مصر تختتم تحضيراتها للكان بفوزها على غينيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتم المنتخب المصري تحضيراته لكأس أمم أفريقيا التي يستضيفها بداية من 21 من الشهر الجاري بفوزه على حساب منتخب غينيا بـ3-1 في ملعب الجيش ببرج العرب.

وانتهى الشوط الأول لمصلحة المنتخب المصري بهدف دون مقابل جاء عن طريق مهاجم الفريق مروان محسن في الدقيقة 11.

وفي الشوط الثاني استغل المنتخب الغيني هفوة الدفاع المصري وتمكن سوري كابا من تعديل النتيجة في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة 78 سجل المنتخب المصري الهدف الثالث عن طريق أحمد علي الذي استفاد من مجهود محمد صلاح الفردي.

وقبل نهاية المباراة وتحديدا في الدقيقة 86 أحرز عمر جابر الهدف الثالث الذي انتهت عليه المباراة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك