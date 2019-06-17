مصر تختتم تحضيراتها للكان بفوزها على غينيا

اختتم المنتخب المصري تحضيراته لكأس أمم أفريقيا التي يستضيفها بداية من 21 من الشهر الجاري بفوزه على حساب منتخب غينيا بـ3-1 في ملعب الجيش ببرج العرب.

وانتهى الشوط الأول لمصلحة المنتخب المصري بهدف دون مقابل جاء عن طريق مهاجم الفريق مروان محسن في الدقيقة 11.

وفي الشوط الثاني استغل المنتخب الغيني هفوة الدفاع المصري وتمكن سوري كابا من تعديل النتيجة في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة 78 سجل المنتخب المصري الهدف الثالث عن طريق أحمد علي الذي استفاد من مجهود محمد صلاح الفردي.

وقبل نهاية المباراة وتحديدا في الدقيقة 86 أحرز عمر جابر الهدف الثالث الذي انتهت عليه المباراة.

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