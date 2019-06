المنتخب القطري يُحقق أول نقطه له في كوبا أمريكا 2019

استطاع المنتخب القطري الخروج من ملعب “ماراكانا” الشهير، في البرازيل، بالتعادل أمام نظيره الباراغواياني بنتيجة 2-2 أمس الأحد، وذلك في أولى مبارياته ضمن بطولة “كوبا أمريكا 2019” لكرة القدم.

حيث افتتح مهاجم الباراغواي المخضرم، أوسكار كاردوزو، التسجيل مبكراً، في الدقيقة الرابعة من انطلاق صافرة البداية، من ضربة جزاء، وضاعف زميله ديرليس غونزالز النتيجة، عند الدقيقة 56 من زمن اللقاء.

كما سجل المهاجم القطري المعز علي عبدالله الهدف الأول للعنابي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في المقص الأيمن البعيد، ومن ثم أدرك العنابي التعادل بهدف جاء بنيران صديقة سجله رودريغو روجاس، حارس مرمى الباراغوي خطأ في مرماه.

وبهدا التعادل حصد منتخب قطر بطل آسيا باكورة نقاطه في بطولة “كوبا أمريكا 2019″، ويتقاسم المركزين الثاني والثالث، في المجموعة الثانية، مع الباراغواي.

