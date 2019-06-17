اخبار الرياضة

جمهور من ذهب لبلاد الفضة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جمهور التانغو كما يسمّى هو العلامة الفارقة في أيّ بطولة يشارك فيها المنتخب الأرجنتيني والذين لا يدّخرون جهدا للترحال وراء منتخبهم الذي لازمه الإخفاق منذ 26 عاما.

فأن يكون لديك ديستيفانو ومارادونا وميسي فذاك شيء كبير وأن يكون لك جمهور يخطف الأضواء من كلّ تلك النّجوم فهذا مدعاة للفخر

مشجّعون متحفّزون ملأت مقاطع الفيديو لهم منصّات السوشال ميديا.. فعند ذهابك لأيّ محفل رياضي ستجدهم أينما حللت أو أدرت وجهك؛ في المقاهي تارة وخارج الملعب وداخله تارة أخرى وحتى على الشّواطئ يتوافد السيل السماوي بأعداد كبيرة ودائما وأبدا مع الأغنية الأشهر مارادونا أفضل من بيليه التي يحفظها أربعون مليون أرجنتيني عن ظهر قلب.

ومن لم يتمكّن من السفر منهم يأبى مشاهدة منتخب بلاده في المنزل مفضّلا مشاركة تشجيع بلده مع الآلاف من الجّماهير عبر الشّاشات العملاقة بالأرجنتين.

وما يثير الدّهشة أنّ أهازيج هذه الآلاف لا تتوقّف حتى وإن كان منتخبها خاسرا ودائما ما تكون الدموع حاضرة في الفوز قبل الخسارة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك