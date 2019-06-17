المنتخب الليبي للكرة الحديدية يُشارك في دورة جربة الدولية

طرابلس 17 يونيو 2019 (وال)- تُغادر بعثة المنتخب الليبي للكرة الحديدية يوم غد الثلاثاء، إلى مدينة جربة التونسية، للمشاركة في دورة جربة الدولية تخصص قصير.



هذا وسيدخل المنتخب الليبي للحديدية قبيل دورة جربة الدولية التي ستنطلق من الفترة بين 21 حتى 24 من هذا الشهر، معسكر إعداد تحضيراً للدورة وتأهباً لها، وذلك في مدينة رقدالين، باستضافة نادي الطلائع في بين 18 – 19 من شهر يونيو الجاري.

وضمت قائمة منتخب ليبيا للكرة الحديدية “7” لاعبين هم : عز الدين حموده، حاتم جعيدان، حسام عبد القادر، مُهاب كريش، رمضان بن عيسى، عبد القدوس بوشي، بالإضافة إلى عبد الفتاح الموفق، لاسيما وإن المنتخب الحديدي يُشرف على تدريباته المدرب بشير برول، ومساعده وليد كرناف. (وال – طرابلس) س أ / ر ت

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