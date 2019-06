ألمح القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى إمكانية رحيل نيمار عن الفريق الباريسي.

حيث أكد الخليفي في تصريحات صحفية أدلى بها أنه لا يمانع على الإطلاق في رحيل أي لاعب لا ينتمي لمشروع النادي في السنوات المقبلة.

وقال الخليفي عن نيمار:

“أنا أريد لاعبين لديهم النية لتقديم كل شيء والدفاع عن شرف هذا القميص، هؤلاء الذين لا يريدون ذلك أو لا يفهمونه، يمكننا أن نجلس ونتحدث معهم”.

وتابع:

“لم يجبر أحد نيمار على الانضمام لنا أو دفعه للتوقيع معنا، بل كان على دراية تامة بما نخطط له”.

أما بالنسبة للفرنسي كيليان مبابي قال الخليفي:

“مبابي يريد أن يكون ضمن مشروعنا ويتطور مع النادي، لقد أوضحت له أن المسؤوليات لا تطلب بل يجب السعي لها بكل قوة، ولا ننتظرها، كيليان شخص ذكي وأثق أنه سيتفهم رسالتي، وأنا متأكد بنسبة 200% أنه لن يرحل عن الفريق في الموسم الجديد”.

The post رئيس نادي باريس سان جيرمان يُلمح إلى إمكانية رحيل نيمار! appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا