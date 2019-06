استطاع المنتخب الأوروغوياني تحقيق فوز كبير على نظيره الإكوادوري برباعية نظيفة، في افتتاح الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة، ضمن بطولة “كوبا أمريكا 2019” لكرة القدم في البرازيل.

حيث افتتحت الأوروغواي التسجيل مبكراً عبر نيكولاس لوديرو في الدقيقة الخامسة، وعززت تقدمها في الشوط الأول بهدفين آخرين بواسطة الهداف التاريخي لنادي باريس سان جرمان الفرنسي إدينسون كافاني ، ونجم برشلونة الإسباني لويس سواريز.

واكتفت الأوروغواي حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة بـ15 لقباً بهدف وحيد في الشوط الثاني، وكان بنيران صديقة عبر مدافع الإكوادور أرتورو مينا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده.

هذا ولعب المنتخب الإكوادوري بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 24، بعد طرد خوسيه كوينتيرو لضربه لوديرو بالكوع عقب التحام بين اللاعبين في صراعهما على كرة عالية.

كما أشهر الحكم البرازيلي البطاقة الصفراء في وجه المدافع الإكوادوري قبل أن يلجأ لتقنية المساعدة بالفيديو ويلغي البطاقة الصفراء ويقرر طرده.

The post منتخب الأوروغواي يسحق الإكوادور برباعية نظيفة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا