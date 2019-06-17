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كوبا أميركا.. تألق برازيلي وخيبة أرجنتنية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طوت بطولة كوبا أميركا 2019 أولى صفحاتها وكان عنوانها تألقا برازيليا وخيبة أمل أرجنتينية. إذ أكرم المنتخب البرازيلي ضيفه بوليفيا في مباراة الافتتاح بثلاثية دون رد في لقاء تألق فيه نجم برشلونة فيليب كوتينيو الذي أمضى على ثنائية.

ولحساب نفس المجموعة لم تشهد مباراة فنزويلا والبيرو أي أهداف لتنتهي بنتيجة التعادل ليقتسم المنتخبان نقاط اللقاء.

وحدثت المفاجأة لعشاق التانغو الذين احتشدوا بالآلاف في بلاد الكوبا كابانا لدعم منتخبهم ولكن الأرجنتنين سقطت في فخ كولومبيا وفشلت في التحدي الأول له في هذه البطولة.

بيد أن ما حدث في مباراة الباراغواي وقطر والريمونتدا الذي قام به بطل آسيا على حساب الباراغواي أنعشت حظوظ عشاق التانغو وبات التأهل واردا إذا ما رتب سكلوني أوراقه.

وشهدت المجموعة الأخيرة بداية مثالية لأكثر المنتخبات تتويجا بالكوبا أميركا وهو المنتخب الاورغوياني، بعد أن سجل رفاق سواريز رباعية في شباك الإكودوار.

وبذلك تتبقى مباراة واحدة من الجولة الأولى ستجمع بين بطل الكوبا في آخر نسخة منتخب تشيلي، مع نظيره الياباني.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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