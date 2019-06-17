هل يعود نيمار إلى برشلونة؟

قالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية إن بيني زاهافي الوكيل المسؤول على نقل نيمار من برشلونة الى باريس سان جيرمان صيف 2016 يسعى لإعادته مجددا الى إسبانيا.

واضافت أن زاهافي المقرب من عائلة نيمار منذ زمن بدأ في مفاوضات فعليا مع الأطراف الراغبة في يعودة نيمار الى برشلونة، وجاءت هذه التصريحات ردا على تصريحات رئيس نادي باريس سان جيرمان والذي قال فيها بأنه لا يرغب في مزيد من الدراما وان غرفة الملابس مفتوحة لمن يريد المغادرة

وسيكون برشلونة المرشح الاقوى في ضم نيمار في إسبانيا نظرا للصداقة القوية الذي تربطه بنجمي الفريق ليونيل ميسي ولويس سواريز

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