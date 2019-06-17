اليوفي يقدم “ساري” للإعلام

أعلن بطل الدوري الإيطالي نادي يوفنتوس انه سيقدم مدربه الجديد ماوريسيو ساري لوسائل الإعلام يوم الخميس المقبل على تمام الساعة الـ11 صباحا بتوقيت إيطاليا في مؤتمر صحفي ستحتضنه قاعة أمبيرتو انييلي في ملعب اليانز ستاديوم معقل السيدة العجوز.

وكان اليوفي قد تعاقد مع ساري الذي قادر تشيلسي للتويج بالدوري الاوروبي خلفا لماسمليانو اليغري الذي حقق كل الالقاب المحلية ولكنه عجز عن التتويج معه قاريا.

الجدير بالذكر أن ساري قد درب عدة اندية إيطالية فيما سبق منها إمبولي ونابولي قبل ان ينتقل لخوض تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي.

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