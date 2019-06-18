تورط بلاتيني بتهم فساد

ألقت السلطات الفرنسية صباح اليوم الثلاثاء القبض على رئيس الاتحاد الأوروبي السابق الفرنسي ميشيل بلاتيني للاشتباه بتورطه في قضايا فساد بحسب العديد من المصادر الصحفية الفرنسية

وسيتم التحقيق مع النجم الفرنسي السابق في الطريقة التي تم بها منح قطر تنظيم كأس العالم على أراضيها في نسخة 2022 إذ أن هناك شكوك بتلقّيهِ رشوة خلال تصويت المكتب التنفيذي للفيفا حول البلد المنظم لمونديال 2022

كما يوجد شبهات بتورط قطر في دفع عشرات الملايين لعدة مسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم وبعض الاتحادات المحلية والقارية

وكشفت مجلة إنترناشيونال بوليسى دايجست في يناير الماضي خلال تقرير لها عن قيام السلطات القضائية الفرنسية بتحقيقات واسعة بخصوص العديد من المعاملات المشبوهة والصفقات الغامضة التي دارت بين شركات فرنسية وقطرية تتعلق بتنظيم قطر لكأس العالم.

وكان ميشيل بلاتيني صاحب الـ63 عاما قد استلم رئاسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الفترة من يناير 2007 حتى أكتوبر 2015

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