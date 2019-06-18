العروض العربية تنهال على “صولة”.. واللاعب يفضل هذا الدوري

تلقى لاعبنا الدولي محمد صولة، نجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وفريق المحرق البحريني، عروضاً عربية عديدة خلال الفترة الأخيرة بعد المستوى المتميز الذي قدمه اللاعب مع فريقه خلال الموسم المنصرم في بطولتي الدوري وكأس النخبة البحريني.

وكشفت مصادر مقربة من صولة، أن اللاعب يدرس عدة عروض احترافية جادة من أكثر من دوري عربي وخليجي مثل الدوري التونسي والجزائري، وعرض آخر من أحد الأندية السعودية، وذلك بعدما أعلن اللاعب أنه لن يجدد للمحرق بعد موسم ونصف الموسم قضاهم في تجربته الاحترافية الأولى بالدوري البحريني.

وتتمثل أبرز العروض المقدمة للاعب من نادي الرفاع بطل الدوري البحريني خلال الموسم الماضي، والذي من المقرر أن يشارك في دوري أبطال آسيا خلال الموسم المقبل.

وكان صولة قد شدد في تصريحات سابقة أنه يفضل الانضمام إلى الدوري السعودي خلال الموسم الجديد، إلا أنه يفضل دراسة كل العروض بشكل جيد لاتخاذ القرار النهائي المناسب في مسيرته الاحترافية.

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