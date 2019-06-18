الورفلي مرشح للفوز بجائزة أفضل محترف بالدوري المغربي للموسم 2018 /2019

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم “اتحاد الكرة” عن أسماء المحترفين الأجانب المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب محترف في الدوري المغربي للمحترفين للموسم 2018 / 2019.

وقال الاتحاد المغربي إنه سيتم منح جائز أفضل لاعب أجنبي في الدوري المغربي خلال حفل النجوم الذي ينظمه خلال الفترة المقبلة.

وتقدم محترفنا الدولي الليبي سند الورفلي، صخرة دفاع فريق الرجاء البيضاوي المغربي والمنتخب الوطني، قائمة ضمت إلى جانبه ثلاثة لاعبين آخرين.

وضمت القائمة أيضا كل من: التوجولى لابا كودجو مهاجم نهضة البركان المغربى، والإيفواري الشيخ ابراهيما كومارا، مدافع فريق الوداد البيضاوي، والتنزاني سايمون مسوفا، مهاجم نادي الدفاع الجديدي.

وقدم سند الورفلي موسما مميزا مع فريق الرجاء المغربي وكان عنصرا أساسيا في الفريق الأخضر سواء على المستوى المحلي أو القاري، واحتل الرجاء المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المغربي ليتأهل للعب في بطولة دوري أبطال أفريقيا رفقة الوداد الذي توج باللقب.

كما نجح الورفلي في المساهمة مع فريقه للفوز ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية 2018 وكذلك الفوز بكأس السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي.

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