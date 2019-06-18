أحمد موحان يمثل ليبيا في دورة الألعاب الصيفية بنابولي

يشارك أحمد مصطفى موحان، بطل ليبيا والمصنف الأول محليا، بالدورة الـ30 للألعاب الصيفية الجامعية بنابولي في يوليو المقبل.

واقتصرت المشاركة الليبية في هذا الحدث العالمي، على رياضى واحد فقط، في التنس الأرضي، بسبب الظروف المالية الصعبة للاتحاد الليبي لرياضة الطلاب.

وكان الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب، يستعد للدفع بعدد كبير من الطلاب المتميزين، في مختلف الألعاب للمشاركة في هذه الدورة، لكن الظروف المالية الصعبة منعت ذلك.

تجدر الإشارة أن الألعاب الجامعية بنابولي 2019 ، ستشهد مشاركة 7285 طالبًا وطالبة يمثلون 127 دولة.

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