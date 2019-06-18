لاعب المدينة مطلوب في الدوري الكويتي

دخل محمد عبد الناصر، لاعب الفريق الأول للكرة بنادي المدينة، دائرة اهتمامات نادي التضامن الكويتي، وذلك من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب قناة “218”، فإن النادي الكويتي، يطلب التعاقد مع محمد عبد الناصر، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مشيرة إلى أن نادي المدينة سيقبل العرض إذ وصلت المفاوضات إلى مراحل متقدمة.

وأضافت القناة في تقريرها، أن انتقال نجم المدينة للدوري التركي، بات مسألة وقت لا أكثر.

وتسعى الأندية الليبية لإيجاد الطرق والحلول للاعبيها، بعد توقف الدوري باستثناء الأندية التي ستحظى بمشاركة عربية أو أفريقية.

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