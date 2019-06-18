“الأوجلي” يكشف تفاصيل جديدة حول مفاوضات البنزرتي التونسي لضم خالد مجدي

أكد عادل الأوجلي، عضو مجلس إدارة نادي النصر، أن إدارة النادي لم تحدد أي مبلغ مالي حتى الآن للاستغناء عن خدمات لاعبها الدولي خالد مجدي، مهاجم الفحامة، لفريق البنزرتي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يأتي ذلك رداً على التقارير الصحفية التونسية التي أكدت أن صفقة انضمام مجدي للبنزرتي التونسي لم تتوج بالنجاح بسبب مغالاة إدارة الفريق النصراوي في طلباتها المادية نظير الاستغناء عن خدمات اللاعب.

وشدد عضو مجلس إدارة النصر على أن إدارة الفريق تساند وتدعم أى لاعب يصل له عرض للاحتراف الخارجي سواء في الدوريات العربية أو الأوروبية، على أن يكون القرار النهائي لإدارة النادي.

وكان البنزرتي التونسي قد تقدم بعرض رسمي للحصول على خدمات مهاجم النصر، إلا أن تقارير تونسية أفادت بأن الفريق التونسي صرف النظر عن التعاقد مع اللاعب بسبب المغالاة المادية للفحامة.

ويعتبر نادي البنزرتي أكثر الأندية جدية في الحصول على خدمات مهاجم النصر، بعد أن قدم اللاعب مع الفحامة مستوى جيد خلال بطولتي دوري الأبطال والدوري الليبي قبل توقفه.وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني قد ضم مجدي إلى صفوف الفرسان في المعسكرات الأخيرة للمنتخب في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019 بعد ظهوره بمستوى لافت للنظر مع فريقه، وقدم مجدي مباراة جيدة أمام بتسوانا في الجولة قبل الأخير من التصفيات.

ويتميز خالد مجدي بصغر السن، كما أنه يجيد في أكثر من مركز في الخطوط الهجومية حيث يلعب كرأس حربة وخلف المهاجمين.

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