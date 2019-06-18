شواطئ كوبا كابانا “مفخرة البرازيل”

يُعدُّ شاطئ كوبا كابانا جنوب مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، واحدا من أجمل شواطئ العالم، ودائما ما يكون المقصد الأول للسياح في البرازيل البلد الأكبر في أميركا الجنوبية.

ويقام على شاطئ كوبا كابانا العديد من المهرجانات والكرنفالات والاستعراضات طيلة أوقات العام، وكذلك البطولات الرياضية ككأس العالم لكرة القدم الشاطئية والكرة الطائرة، ليكون مقصدا أيضا للعديد من الفنانين والرسامين والموسيقيين.

ويتحول الشاطئ الأهم في العالم ليلا إلى ساحة للرقص على إيقاعات السامبا من البرازيليين والسياح الأجانب، فعند ذكر اسم كوبا كابانا تذكر معه الحيوية والسعادة والاستمتاع والجمال.

وفي أوقات كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل يتمتع شاطئ كوبا كابانا، الذي يبلغ طوله أربعة كيلومترات، بنشاط غير اعتيادي وخاصة أن البطولة تأتي في فصل الصيف.

وأخرج هذا المكان العديد من النجوم البرازيليين نحو العالمية الذين تدربوا فوق رماله غير المستوية، ما يجبرهم على الاعتماد على مهاراتهم الفردية بشكل كبير ليكون واحداً من أهم الأماكن السياحية العالمية والتي تعول عليها البرازيل في احتضان أغلب التظاهرات الرياضية.

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