تشيلي تتقاسم صدارة مجموعتها مع الأورغواي في كوبا أمريكا 2019

افتتح المنتخب التشيلي حملة الدفاع عن لقبه القاري، بالفوز على نظيره الياباني بنتيجة 4-0، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة “كوبا أمريكا 2019” لكرة القدم في البرازيل.

حيث سجل رباعية المنتخب التشيلي كل من إريك بولغار، وإدواردو فارغاس هدفين، وأليكسيس سانشيز.

ويتقاسم المنتخب التشيلي بهذا الفوز صدارة المجموعة مع الأوروغواي التي هزمت الإكوادور برباعية نظيفة أيضاً.

