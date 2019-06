أتلتكو مدريد في طريقه للتعاقد مع أحد أبرز لاعبي بنفيكا

كشفت تقارير صحفية أن أتلتيكو مدريد الإسباني في طريقه للتعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي جواو فيلكس من بنفيكا مقابل 120 مليون يورو.

حيث شارك فيلكس البالغ من العمر 19 عاماً لأول مرة مع الفريق الأول لبنفيكا الموسم الماضي وساهم في فوزه بلقب الدوري البرتغالي بتسجيله 15 هدفاً وصنع 7 آخرين خلال مشاركته في 21 مباراة من البداية.

كما خاض فيلكس مباراته الدولية الأولى مع البرتغال في وقت سابق من الشهر الحالي خلال الفوز 3-1 على سويسرا في قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية.

هذا وسيدفع نادي أتلتيكو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب قريباً ليحطم الرقم القياسي في تعاقدات النادي والبالغ 72 مليون يورو عندما ضم الجناح الفرنسي توماس ليمار من موناكو العام الماضي.

وسيجني أتلتيكو، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني خلف برشلونة البطل، الكثير من الأموال بعدما أعلن مهاجمه أنطوان غريزمان الشهر الماضي أنه سيرحل عن النادي.

