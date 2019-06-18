ختام المرحلة الأولى من البرنامج الصيفي للطيران الشّراعي

بنغازي 18 يونيو 2019 (وال)- اختتمت ببلدية بنغازي، المرحلة الأولى من برنامج الطيران الشّراعي بتنظيم من نادي سماء بنغازي للرياضات الجوية.

هذا وشملت المرحلة الأولى التي أقيم خلال اليومين الماضيين، بإشراف المدرب محمد عجينة على شاطئ منطقة الصابري، أساسيات التحكم في الشراع، وسيقام المرحلة الثانية على مرتفعات بلدية المرج، عقب إنشاء نادي متخصص لهذه الرياضة التي تعتمد على معرفة التعامل مع التيارات الهوائية الصاعدة، وتُشبع روح المغامرة لدى ممارسيها.

وقال المنسق الإعلامي للاتحاد الليبي للرياضات الجوية وائل العشيبي إن “رياضة الطيران الشراعي تحظى باهتمام كبير، وتُعد أكثر أنواع الرياضات الجوية رواجًا, وهناك عدة أندية من مختلف المدن الليبية تُمارس هذه الرياضة بمستوى متقدم”.

وأضاف العشيبي، أن كثرة الاهتمام بهذه الرياضة يرجع إلى سهولة الحصول على معداتها ومتطلبات ممارستها، مقارنة بالأنشطة الجوية الأخرى، بالرغم صعوبة تمويل هذه الأنشطة، وانعدام المخصصات المالية للاتحاد، إلا أننا نطمح لتشكيل منتخب محترف في هذه الفئة في أقرب فرصة، للمشاركة في المحافل الدولية”.

يُشار إلى أن نادي سماء بنغازي للرياضات الجوية، هي من أبرز الأندية التي عملت على نشر هذا النوع من الرياضات على المستوى المحلي، إلى جانب نادي أبرني بببلدية جادو، ونادي نجوم الجبل في غريان، ونادي يفرن، ونادي الزنتان، والتي كانت لها مشاركة دولية في العام الماضي. (وال- بنغازي) ف ع/ ر ت

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