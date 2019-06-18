اخبار الرياضة

هيئة الشباب تسند الصلاحيات الكاملة للفلاح

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر مكتب الهيئة العامة للشباب والرياضة بيانا رسميا منح من خلاله الصلاحيات الإدارية الكاملة لمدير عام شركة إدارة استثمار المرافق والمنشآت الشبابية والرياضية بالمنطقة الشرقية أحمد الفلاح.

ونص البيان الموقع من رئيس الهيئة عبد الهادي بوزريدة، على تسليم الفلاح مسؤولية الإدارة المالية والقانونية لإتمام كافة الإجراءات المتعلقة بالشركة، مشيرا إلى ضرورة مد يد العون للفلاح حرصا على المصلحة العامة.

وتم تعميم البيان على كافة مديري المدن الرياضية والملاعب والصالات ومديري مكاتب الشباب ورؤساء الأندية والاتحادات العامة والفرعية لجميع الألعاب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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