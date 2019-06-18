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تونس تنهي استعداداتها للكان بفوز على بوروندي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فاز المنتخب التونسي لكرة القدم على نظيره البوروندي وديا في آخر المباريات التحضيرية التي يخوضها نسور قرطاج قبل انطلاق نهائيات أمم أفريقيا مصر 2019.

ولم يظهر التونسيون بالصورة المطلوبة في الشوط الأول وظلت الـ45 دقيقة عقيمة دون أهداف، أما بالفترة الثانية فتحرك عداد الأهداف وبدأ لصالح النسور عن طريق طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 65، لكن البورونديين عدلوا النتيجة بهدف اللاعب سيدريك أميسي في الدقيقة 76.

ولم يرض أبناء الخضراء بهذه النتيجة، وقبل أن يعلن الحكم أحمد المصري الغندور عن نهاية اللقاء الودي باغت نعيم السليتي الجميع بهدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بهدفين لهدف.

وبهذه المواجهة يختتم منتخب تونس مبارياته التحضيرية استعدادا للكان المقبل بفوز ثالث بعد الأول أمام العراق والثاني أمام كرواتيا وصيف بطل العالم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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