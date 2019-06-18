تشيلي تبدأ الدفاع عن لقبها برباعية في اليابان

تقرير| 218

“إكرام الضيف واجب”.. هكذا تعامل منتخب تشيلي مع الوافد على كوبا أمريكا 2019 نظيره الياباني وأكرم ضيافته بأربعة أهداف كاملة ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ليذكّر الجميع بالمشاركة الأولى للآسيويين في هذه المسابقة سنة 1969 وخروجهم من الدور الأول.

ولم يكن منتخب لاروخا على عجل ليفتتح مهرجان الأهداف، وانتظر زملاء أليكسيس سانشيز لآخر الشوط الأول ليتقدموا بالنتيجة في الدقيقة 41 برأسية محكمة من إريك بولغار.

وشهد الشوط الثاني صحوة من الساموراي لكنها لم تكن كافية لتفادي تسديدة إدواردو فارغاس في الدقيقة 54 التي سكنت الشباك بجمالية أشعلت المدرجات.

وكان الهدف الثاني حافزا لليابان للاندفاع أكثر بحثا عن زيارة مرمى التشيلي لكن الهداف التاريخي اللاتيني أليكسيس سانشيز لم يسمح لهم بذلك وثلث الحصيلة في الدقيقة 82 ليوجه فارغاس صفعته الثانية لصاحب القميص الأزرق ويسجل رابع الغلة لمنتخبه بهدف أبرز ضعف دفاع اليابان ومدى تأثرهم بالنتيجة.

وجعلت هذه النتيجة من التشيلي تتقاسم الصدارة مع الأورغواي بثلاث نقاط ورسالة شديدة اللهجة لمن يهمه الأمر تفيد بأن التخلي عن اللقب مهمة لن تكون سهلة فيما يظل الساموراي في انتظار أول انتصاراته ليتحرك سلم ترتيبه ويبقي على حظوظه.

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