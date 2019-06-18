البرازيل تواجه فنزويلا لتأكيد الصدارة

يستقبل “راقصو السامبا”، منتخب البرازيل، نظيره الفنزويلي في موعد ثان لصاحب الدار على أراضيه، في مباراة ستكون بمثابة تأكيد لأول الانتصارات إبان الافتتاح.

ويطمح السيليساو بتحقيق صدارة الترتيب والبقاء في القمة وضمان تأهل مبكر، وهو المتحصل على 8 نسخ من هذه البطولة.

وتصب أرقام التاريخ لصالح البرازيل وتجعل التكهن بالنتيجة في المتناول وخسارة فينزويلا أمام السامبا باتت كأنها أمر مسلم به، فمن 24 لقاء اقتنصت البرازيل 21 فوزا وتعادلين وربحا يتيما للفنزويليين كان وديا خاليا من أي رهان.

وتبحث فيزويلا التي لم توفق في أولى المواجهات بالتعادل السلبي أمام نظيرتها بيرو على ملعب جريميو أرينا، عن إنجاز يضاف إلى تاريخها الذي عجزت فيه عن ضم هذه الكأس حتى الآن، ويأمل منتخب البينوتينتو في تخطي دور المجموعات والوصول للأدوار المتقدمة وهي حالة لم يوفقوا فيها سوى مرة واحدة وهي نسخة 2011 حين أحرزوا المركز الرابع.

وتبدو المباراة لك في ظاهرها سهلة لكن الطموحات والأحلام لكلا الطرفين كبيرة ومحفزة وستجعل من المستحيل ممكنا ومتاحا.

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