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سيليتش يستهل حملة دفاعه عن لقب كوينز

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استهل الكرواتي مارين سيليتش حملة الدفاع عن لقبه في بطولة كوينز كلوب للتنس بفوزه على التشيلي كريستيان جارين بثلاث مجموعات دون مقابل.

وأنهى سيليتش المجموعة الأولى بسهولة بستة أشواط نظيفة ليعود ويتمكن من الفوز في المجموعة الثانية بصعوبة بعد شوط كسر التعادل بسبعة أشواط مقابل ستة ليعود في المجموعة الثالثة ويتجاوز منافسه التشيلي بسبعة مقابل خمسة في مباراة لم تحتج من سيليتش إلا 77 دقيقة.

وسيلتقي سيليتش الطامح بالتتويج بلقبه الثالث بعد عامي 2012 و2018، مع الأرجنتيني دييغو شوارتزمان والذي تغلب على الكازاخي ألكسندر بوبليك بمجموعتين نظيفتين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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