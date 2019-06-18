سيليتش يستهل حملة دفاعه عن لقب كوينز

استهل الكرواتي مارين سيليتش حملة الدفاع عن لقبه في بطولة كوينز كلوب للتنس بفوزه على التشيلي كريستيان جارين بثلاث مجموعات دون مقابل.

وأنهى سيليتش المجموعة الأولى بسهولة بستة أشواط نظيفة ليعود ويتمكن من الفوز في المجموعة الثانية بصعوبة بعد شوط كسر التعادل بسبعة أشواط مقابل ستة ليعود في المجموعة الثالثة ويتجاوز منافسه التشيلي بسبعة مقابل خمسة في مباراة لم تحتج من سيليتش إلا 77 دقيقة.

وسيلتقي سيليتش الطامح بالتتويج بلقبه الثالث بعد عامي 2012 و2018، مع الأرجنتيني دييغو شوارتزمان والذي تغلب على الكازاخي ألكسندر بوبليك بمجموعتين نظيفتين.

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