ماردونا: لقد أضاع اللاعبون هيبة منتخب الأرجنتين، لقد أهانوا قميص بلادهم

قاد أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا هجوماً شرساً على لاعبي منتخب بلاده، بعد البداية السيئة في بطولة كوبا أمريكا 2019، بالخسارة أمام كولومبيا بنتيجة 0-2.

حيث قال مارادونا في تصريحات صحفية:

“لقد أضاع اللاعبون هيبة منتخب الأرجنتين، لدرجة تشعرني بأن فريق مملكة تونغا يستطيع الفوز علينا”.

كما احتد مارادونا فى حديثه فوجه السباب لعدد من اللاعبين بألفاظ نابية، قائلاً:

“ما الذي تبقى من هيبة الأرجنتين التي بنيناها منذ سنوات؟، لقد أهانوا قميص المنتخب”.

هذا ويذكر أن منتخب الأرجنتين لم يحرز لقب بطولة كوبا أمريكا منذ 26 عاماً، على الرغم من بلوغه النهائي خمس مرات.

