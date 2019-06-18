رسميا.. محمد ناصر من المدينة إلى التضامن الكويتي

انتقل متوسط ميدان فريق المدينة محمد ناصر إلى فريق التضامن الكويتي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة اعتبارا من بداية أغسطس حتى الحادي والثلاثين من شهر مايو عام 2020.

وجاء انتقال ناصر إلى الفريق الكويتي بعد العرض الذي قدم لفريق المدينة باستقطاب اللاعب الشاب البالغ من العمر 27 عاما.

وأصبح محمد ناصر ثاني لاعب ليبي ينتقل في ظرف شهر واحد إلى الدوري الكويتي الموسم المقبل بعد تعاقد فريق العربي مع لاعب المحترف الليبي السابق في صفوف نادي الجبلين السعودي السنوسي الهادي.

وكان محمد ناصر من بين أبرز الأسماء الموسم الماضي في صفوف المدينة وهذا ماجعله محط أنظار العديد من الأندية المحلية والعربية.

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