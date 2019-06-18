رابيو على بعد خطوة من يوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن اللاعب الفرنسي أدريان رابيو اقترب من الانتقال إلى يوفنتوس في صفقة مجانية، إذ سيتحصل على مكافأة توقيع عقد تقدر بـ10 ملايين يورو.

وتعرض أدريان رابيو لعقوبات كثيرة من قبل إدارة باريس سان جيرمان ومدربه توماس توخيل عقب رفضه لتجديد عقده مع الفريق الفرنسي في الفترات الماضية.

ومن المقرر أن يوقع رابيو على عقد يجمعه مع يوفنتوس حتى عام 2024 وبراتب سنوي يصل إلى 7 ملايين يورو.

وسيضاعف انتقال رابيو إلى يوفنتوس من جودة خط وسط الفريق رفقة المدرب الجديد ماورتسيو ساري الذي سيقوده لمواسم ثلاثة قادمة.

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