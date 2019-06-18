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رابيو على بعد خطوة من يوفنتوس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن اللاعب الفرنسي أدريان رابيو اقترب من الانتقال إلى يوفنتوس في صفقة مجانية، إذ سيتحصل على مكافأة توقيع عقد تقدر بـ10 ملايين يورو.

وتعرض أدريان رابيو لعقوبات كثيرة من قبل إدارة باريس سان جيرمان ومدربه توماس توخيل عقب رفضه لتجديد عقده مع الفريق الفرنسي في الفترات الماضية.

ومن المقرر أن يوقع رابيو على عقد يجمعه مع يوفنتوس حتى عام 2024 وبراتب سنوي يصل إلى 7 ملايين يورو.

وسيضاعف انتقال رابيو إلى يوفنتوس من جودة خط وسط الفريق رفقة المدرب الجديد ماورتسيو ساري الذي سيقوده لمواسم ثلاثة قادمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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