الأهلي بنغازي يطالب باستئناف النشاط الرياضي

نشرت إدارة النادي الأهلي بنغازي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مطالبة لاتحاد الكرة بضرورة استئناف الدوري الممتاز في نسخة هذا العام وعدم إلغائه.

وأعربت إدارة النادي الأهلي بنغازي عن استعداداها التام لتقديم جميع المساعدات اللازمة لصناع القرار في البلاد للمساهمة في استئناف النشاط الرياضي على صعيد جميع المسابقات والدرجات لأن ذلك يسهم في التقاء أبناء الوطن وتخفيف كمية الاحتقان التي يعيشها أبناء الشعب الواحد.

وأنهى فريق الأهلي بنغازي الأول لكرة القدم مرحلة الذهاب في الدوري الممتاز ضمن فرق المجموعة الأولى متصدرا برصيد 22 نقطة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية