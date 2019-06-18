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الأهلي بنغازي يطالب باستئناف النشاط الرياضي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت إدارة النادي الأهلي بنغازي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مطالبة لاتحاد الكرة بضرورة استئناف الدوري الممتاز في نسخة هذا العام وعدم إلغائه.

وأعربت إدارة النادي الأهلي بنغازي عن استعداداها التام لتقديم جميع المساعدات اللازمة لصناع القرار في البلاد للمساهمة في استئناف النشاط الرياضي على صعيد جميع المسابقات والدرجات لأن ذلك يسهم في التقاء أبناء الوطن وتخفيف كمية الاحتقان التي يعيشها أبناء الشعب الواحد.

وأنهى فريق الأهلي بنغازي الأول لكرة القدم مرحلة الذهاب في الدوري الممتاز ضمن فرق المجموعة الأولى متصدرا برصيد 22 نقطة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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