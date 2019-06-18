سيدات فرنسا والنرويج يواصلن “مشوار المونديال”

تأهلت النرويج إلى ثمن نهائي كأس العالم للسيدات بفوزها على كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف وحيد على أرض ملعب أوغيست دولون.

وسجلت كارولين هانسن أول أهداف النرويجيات في الدقيقة الرابعة من علامة الجزاء، ومع بداية الشوط الثاني عادت النرويج لتسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء ثانية سجلتها ايزابيل هيرلوفسن، لكن كوريا الجنوبية قلصت الفارق في الدقيقة الثامنة والسبعين بواسطة يو مينجي

وضمنت النرويج بهذه النتيجة تواجدها في دور الـ16 من البطولة إلى جانب فرنسا صاحبة الضيافة فيما أنهت الكوريات دور المجموعات دون أي نقطة .

بدورها حققت فرنسا مستضيفة البطولة العلامة الكاملة بفوزها على نيجيريا بهدف دون مقابل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات على ملعب روازون بارك بمدينة رين.

وجاء هدف فرنسا في الدقيقة 79 من علامة الجزاء سددتها ويندي رينار لتحقق فرنسا فوزها الثالث في دور المجموعات بعد فوزها على كوريا الجنوبية والنرويج على التوالي فيما خسرت نيجيريا للمرة الثانية في الدور الأول، لتضمن فرنسا تأهلها إلى ثمن نهائي البطولة بالعلامة الكاملة.

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