تصريحات توتي المشتعلة تقوده للقضاء

أفادت بعض الصحف الإيطالية المقربة من فريق روما بأن رئيس النادي الأمريكي جيميس بالوتا باشر في اتخاذ إجراء قانوني ضد الأسطورة الإيطالية فرانشيسكو توتي على خلفية تصريحاته الأخيرة لوسائل الإعلام.

وأوضح توتي في تصريحاته إن إدارة النادي الحالية تجاهلته وتقوم بإبعاد رموز الفريق وتبيع أفضل لاعبي الفريق بهدف جني الأموال ولا تريد تطوير الفريق.

وذكر موقع كالشيو ميركاتو الإيطالي أن رئيس روما بالوتا يرى أن تصريحات توتي قد سببت ضررا كبيرا، وصورة النادي خاصة خارج إيطاليا قد تضررت.

ويعاني روما في السنوات الأخيرة من أزمة بيع النجوم وتغيير متكرر في الأطقم الفنية الأمر الذي أبعده عن المنافسة التي اعتاد عليها مشجعوه طوال السنوات الماضية.

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