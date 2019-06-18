الجداف الليبي عبدالسلام محمد ينهي مشاركته في سال

اختتم الجداف الليبي عبدالسلام محمد مشاركته في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية التي تحتضنها عاصمة الرأس الأخضر سال، بحلوله في المركز الخامس في بطولة تنافسية شهدت تواجد 10 دول أفريقية.

ووصل الرياضي الليبي إلى طرابلس الإثنين رفقة مدربه زاهر فنص، وكان في استقباله رئيس الاتحاد العام للتجديف عماد التويب.

وتشارك ليبيا في دوري الألعاب الأفريقية الشاطئية الأولى بالرأس الأخضر بعدة ألعاب وهي السباحة والتجديف والكراتية وتنس الطاولة وكرة اليد وألعاب القوى، حيث انطلقت البطولة في 14 من شهر يونيو الحالي وتختتم في 24 من الشهر ذاته.

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