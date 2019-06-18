اخبار الرياضة

الجداف الليبي عبدالسلام محمد ينهي مشاركته في سال

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتم الجداف الليبي عبدالسلام محمد مشاركته في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية التي تحتضنها عاصمة الرأس الأخضر سال، بحلوله في المركز الخامس في بطولة تنافسية شهدت تواجد 10 دول أفريقية.

ووصل الرياضي الليبي إلى طرابلس الإثنين رفقة مدربه زاهر فنص، وكان في استقباله رئيس الاتحاد العام للتجديف عماد التويب.

وتشارك ليبيا في دوري الألعاب الأفريقية الشاطئية الأولى بالرأس الأخضر بعدة ألعاب وهي السباحة والتجديف والكراتية وتنس الطاولة وكرة اليد وألعاب القوى، حيث انطلقت البطولة في 14 من شهر يونيو الحالي وتختتم في 24 من الشهر ذاته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك