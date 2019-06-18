الزروق يستقبل الرياضيين الذين أنهوا مشاركتهم في الألعاب الشاطئية

أخبار ليبيا24- خاص

استقبل رئيس اللجنة الأولمبية جمال الزروق في مطار قرطاج بتونس الرياضيين الذين غادروا الرأس الأخضر وذلك في طريق عودتهم إلى ليبيا بعد أن أنهوا مشاركتهم في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية الأولى.

وتأتي هذه الخطوة للاطمئنان عليهم ولتسهيل إجراءات سفر الرياضيين من مطار تونس إلى ليبيا.

وكان بصحبة رئيس اللجنة الأولمبية كلا من المهندس خالد الزنكولي الأمين العام و عبدالكريم فرحات عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.

ووصل إلى ليبيا صباح اليوم الجداف عبد السلام محمد والمدرب زاهر فنص بعد ختام مشاركة التجديف الليبي في دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية وكان في استقبالهما الأمين العام للاتحاد الليبي للتجديف عماد التويب وعضو مجلس الإدارة مراد الجرنازي.

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