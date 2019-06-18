منتخب الكرة الحديدية في دورة جربة

أخبار ليبيا24- خاص

يستعد المنتخب الليبي في لعبة الكرة الحديدية للمشاركة في دورة جربة الدولية التي تحتضنها تونس في الفترة من 21 وحتى 24 من يونيو الجاري.

وأنهى المنتخب تحضيراته للدورة في تجمع داخلي بمدينة رقدالين باستضافة نادي الطلائع خلال هذا الأسبوع.

ويضم المنتخب الليبي 7 لاعبين، هم رمضان بن عيسى و عبدالقدوس بوشي وعبدالفتاح الموفق و حاتم جعدان وحسام عبدالقادر ناجي و مهاب أحمد كريشن وعزالدين محمد حمودة.

وسيشرف على تدريبات المنتخب الليبي المدرب الوطني بشير برول و بمساعدة المدرب وليد كرناف ، وسيشارك المنتخب في دورة جربة في تخصص قصير.

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