البرازيل تسقط في فخ التعادل أمام فنزويلا

خيّم التعادل السلبي 0-0 على موقعة السامبا وفنزويلا خلال اللقاء الذي جمعهم في ثاني جولة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كوبا أميركا والتي تستضيفها البرازيل

الحكم ألغى 3 أهداف لنجوم السامبا ما تسبب في جدل كبير أثناء المباراة وسخط من اللاعبين والجمهور، ونجح دفاع فنزيلا في إبطال كل محاولات إدخال الكرة إلى الشباك رغم ضغط صاحب الأرض عليهم وخصوصا في الشوط الثاني

ونزلت البرازيل بنفس تشكيلة المبارة الأولى باستثناء تغيير وحيد وهو آرثر ميلو مكان فرناندينهو، وتجمد رصيدهم على 4 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق الأهداف فقط عن منتخب بيرو، الذي تغلب على بوليفيا بنتيجة 3-1

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية