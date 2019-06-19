الأرجنتين تسعى لمحو كبوة كولومبيا

تتطلع الأرجنتين بقيادة نجمها ليونيل ميسي لمحو الخسارة الأولى في كوبا أميركا عند مواجهتها للبارغواي في الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

ويسعى التانغو لإعادة الاتزان الغائب بعد صدمة الخسارة الأولى أمام كولومبيا بهدفين وضعا ضغطا على نجوم بحجم ميسي ودي ماريا وأغويرو، حيث سترفع الأرجنتين شعار الفوز ولا سواه؛ لأن أي نتيجة أخرى مخيبة ستضع أبناء المدرب ليونيل سكالوني في ورطة حقيقية قبل ختام دور المجموعات.

من الجهة الأخرى تطمح البارغواي إلى استغلال كبوة التانغو في الفترة الحالية لانتزاع الفوز في مباراة تعد صعبة لرفقاء كاردوزو، لكنها تدرك أن الخروج بالتعادل من مدينة بيلو هوريزونتي سيكون مكسبا في سعيها للتأهل لدور الثمانية.

ستسلط المواجهة الأضواء على النجم ليونيل ميسي ربان سفينة التانغو كما تعول عليه كل الأرجنتين، فهل سيستطيع التألق ووضع بصمته المنتظرة أم أن للبارغواي رأي آخر مثل كولومبيا؟

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